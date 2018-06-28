Дания и Хорватия забили по голу в первые четыре минуты матча ЧМ в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дания и Хорватия забили по голу в первые четыре минуты матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Победитель сегодняшней игры сыграет в четвертьфинале со сборной России. Команды Дании и Хорватии пять раз встречались друг с другом. Тренер датчан - Харейде Оге, хорватов – Златко Далич. Напомним, подопечные Далича 21 июня в матче группового этапа, который проходил в Нижнем Новгороде, обыграли сборную Аргентины со счетом 3:0.

Датчанин Матиас Йёргенсен открыл счет на первой минуте, хорват Марио Манджукич на четвертой минуте сравнял счет.