Хорватия вышла в ¼ финала ЧМ-2018 после победы над Данией Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Хорватия вышла в ¼ финала после матча с Данией в 1/8 Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Победитель сыграет в четвертьфинале со сборной России, которая сегодня обыграла Испанию также в серии пенальти.

Датчанин Матиас Йёргенсен открыл счет на первой минуте, хорват Марио Манджукич на четвертой забил ответный гол – 1:1. Ни в основное, ни в дополнительное время исход игры так и не был решен. В серии пенальти Дания забила два мяча (Симон Кьер, Микаель Крон-Дели), Хорватия – три (Андрей Крамарич, Лука Модрич, Иван Ракитич).

За игрой на стадионе наблюдали 40,85 тысяч зрителей.