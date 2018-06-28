Последние новости рубрики Спорт
01 июля 2018 23:47  [38] Хорватия вышла в ¼ финала ЧМ-2018 после победы над Данией
01 июля 2018 22:52  [138] Основное время матча ЧМ Дания – Хорватия 1 июля завершилось ничьей
01 июля 2018 22:44  [92] Менее 41 тысячи человек пришли на матч 1/8 финала ЧМ в Нижнем Новгороде
01 июля 2018 21:06  [139] Дания и Хорватия забили по голу в первые четыре минуты матча ЧМ в Нижнем Новгороде
01 июля 2018 20:51  [372] Матч 1/8 финала ЧМ между Данией и Хорватией стартовал в Нижнем Новгороде 1 июля
01 июля 2018 19:51  [438] Россия обыграла команду Испании в матче ЧМ-2018 после серии пенальти 1 июля
01 июля 2018 14:53  [713] Глеб Никитин встретил прибывшего на матч ЧМ-2018 президента Хорватии в аэропорту "Нижний Новгород" 1 июля
29 июня 2018 18:09  [349] Нижегородское правительство объявило аукцион на строительство ФОКа в Дальнем Константинове за 446 млн рублей
29 июня 2018 15:55  [1086] Никто не заявился на аукцион по аренде участка под спортзал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
29 июня 2018 14:09  [207] БК "Нижний Новгород" заключил новый контракт с форвардом Сергеем Тороповым
Спорт

Хорватия вышла в ¼ финала ЧМ-2018 после победы над Данией

01 июля 2018 23:47  [38] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Хорватия вышла в ¼ финала после матча с Данией в 1/8 Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Победитель сыграет в четвертьфинале со сборной России, которая сегодня обыграла Испанию также в серии пенальти.

Датчанин Матиас Йёргенсен открыл счет на первой минуте, хорват Марио Манджукич на четвертой забил ответный гол – 1:1. Ни в основное, ни в дополнительное время исход игры так и не был решен. В серии пенальти Дания забила два мяча (Симон Кьер, Микаель Крон-Дели), Хорватия – три (Андрей Крамарич, Лука Модрич, Иван Ракитич).

За игрой на стадионе наблюдали 40,85 тысяч зрителей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph