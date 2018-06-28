Менее 41 тысячи человек пришли на матч 1/8 финала ЧМ в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Менее 41 тысячи человек пришли на матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сегодня проходит матч между Хорватией и Данией. Победитель сегодняшней игры сыграет в четвертьфинале со сборной России. Команды Дании и Хорватии пять раз встречались друг с другом. Тренер датчан - Харейде Оге, хорватов – Златко Далич. Напомним, подопечные Далича 21 июня в матче группового этапа, который проходил в Нижнем Новгороде, обыграли сборную Аргентины со счетом 3:0.

Датчанин Матиас Йёргенсен открыл счет на первой минуте, хорват Марио Манджукич на четвертой минуте сравнял счет. За игрой наблюдают 40,85 тысяч зрителей, это меньше, чем на всех предыдущих матчах. Нижегородский стадион рассчитан на 45 тысяч мест. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина – Хорватия), третий (Англия – Панама) и четвертый (Швейцария – Коста-Рика) – по 43,3 тысячи человек, что является предельной вместимостью по числу зрителей.