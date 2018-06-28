Последние новости рубрики Спорт
01 июля 2018 23:47  [28] Хорватия вышла в ¼ финала ЧМ-2018 после победы над Данией
01 июля 2018 22:52  [131] Основное время матча ЧМ Дания – Хорватия 1 июля завершилось ничьей
01 июля 2018 22:44  [84] Менее 41 тысячи человек пришли на матч 1/8 финала ЧМ в Нижнем Новгороде
01 июля 2018 21:06  [136] Дания и Хорватия забили по голу в первые четыре минуты матча ЧМ в Нижнем Новгороде
01 июля 2018 20:51  [366] Матч 1/8 финала ЧМ между Данией и Хорватией стартовал в Нижнем Новгороде 1 июля
01 июля 2018 19:51  [434] Россия обыграла команду Испании в матче ЧМ-2018 после серии пенальти 1 июля
01 июля 2018 14:53  [709] Глеб Никитин встретил прибывшего на матч ЧМ-2018 президента Хорватии в аэропорту "Нижний Новгород" 1 июля
29 июня 2018 18:09  [349] Нижегородское правительство объявило аукцион на строительство ФОКа в Дальнем Константинове за 446 млн рублей
29 июня 2018 15:55  [1086] Никто не заявился на аукцион по аренде участка под спортзал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
29 июня 2018 14:09  [207] БК "Нижний Новгород" заключил новый контракт с форвардом Сергеем Тороповым
Спорт

Менее 41 тысячи человек пришли на матч 1/8 финала ЧМ в Нижнем Новгороде

01 июля 2018 22:44  [84] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Менее 41 тысячи человек пришли на матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сегодня проходит матч между Хорватией и Данией. Победитель сегодняшней игры сыграет в четвертьфинале со сборной России. Команды Дании и Хорватии пять раз встречались друг с другом. Тренер датчан - Харейде Оге, хорватов – Златко Далич. Напомним, подопечные Далича 21 июня в матче группового этапа, который проходил в Нижнем Новгороде, обыграли сборную Аргентины со счетом 3:0.

Датчанин Матиас Йёргенсен открыл счет на первой минуте, хорват Марио Манджукич на четвертой минуте сравнял счет. За игрой наблюдают 40,85 тысяч зрителей, это меньше, чем на всех предыдущих матчах. Нижегородский стадион рассчитан на 45 тысяч мест. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина – Хорватия), третий (Англия – Панама) и четвертый (Швейцария – Коста-Рика) – по 43,3 тысячи человек, что является предельной вместимостью по числу зрителей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЧМ-2018
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph