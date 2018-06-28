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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в похищении людей под видом работы реабилитационного центра

02 июля 2018 09:32  [101] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в похищении людей под видом работы реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 2 июля 2018 года.

Согласно информации, в 2017 году 31-летний нижегородец, являясь руководителем реабилитационного центра для нарко- и алкоголезависимых лиц в Кстовском районе, по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил похищение и последующее удержание в данном центре двух жителей Нижегородской области. При этом он получил от родственников пострадавших 13 тысяч рублей. Одного человека он удерживал в период с января по июль 2017 года, другого – несколько дней.

Сотрудники полиции задержали обвиняемого после обращения в правоохранительные органы одного из содержавшихся в центре.

Уголовное дело возбуждено по п.п. "а,г,ж,з" ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лицу по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений). Уголовное дело направлено в Кстовский городской суд.

Напомним, что в июле 2017 года по подозрению в аналогичном преступлении в Богородском районе были задержаны четыре человека. Там из псевдореабилитационного центра были освобождены 37 жителей разных регионов России.

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