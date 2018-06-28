Последние новости рубрики Общество
02 июля 2018 10:01  [50] Почти 30 детей и родителей из нижегородских многодетных семей посетили кстовский аквапарк при помощи БФ Олега Кондрашова
02 июля 2018 09:47  [368] МВД не выявило нарушений во время матча Дания-Хорватия на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля
01 июля 2018 14:27  [158] Штаб для организованного проведения уборочной кампании создан в Нижегородской области
01 июля 2018 11:10  [1081] Специалисты убрали аварийные деревья на автодорогах Нижегородской области на площади 162,7 га в 2018 году
01 июля 2018 10:37  [1174] Синоптики прогнозируют жару до +32°С и кратковременный дождь с грозой в Нижегородской области 1 июля
01 июля 2018 09:19  [194] Наиболее читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в июне 2018 года
30 июня 2018 12:12  [1260] Дептранс объяснил приобретение 50 автобусов в аренду для "Нижегородпассажиравтотранса" нехваткой транспорта
30 июня 2018 10:32  [1355] Обсуждения проекта маршрутной сети прошли в Советском районе Нижнего Новгорода
29 июня 2018 19:20  [1079] Поток туристов в Нижегородскую область за время первых двух недель ЧМ-2018 вырос на 20%
29 июня 2018 19:19  [339] Восемь коллективов и 53 автора удостоены премии Нижнего Новгорода
Общество

Почти 30 детей и родителей из нижегородских многодетных семей посетили кстовский аквапарк при помощи БФ Олега Кондрашова

02 июля 2018 10:01  [50] Общество

Почти 30 детей и родителей из нижегородских многодетных семей посетили кстовский аквапарк при помощи благотворительного фонда Олега Кондрашова.

Согласно информации, 29 июня нижегородские многодетные семьи, находящиеся под опекой Благотворительного фонда Олега Кондрашова, побывали в кстовском аквапарке "Атолл". Водные аттракционы посетили 27 человек – дети и родители.

"Аквапарк "Атолл" – один из наших постоянных партнеров. Поэтому данное мероприятие можно назвать традиционным для Фонда", - рассказала руководитель Фонда Ирина Кирсанова.

Посещение аквапарка началось для подопечных Благотворительного Фонда Олега Кондрашова с развлекательной программы. Артисты в образе мульт-персонажей Моаны и Мауи провели для ребят и их родителей конкурсы и мастер-класс по созданию игрушек из воздушных шаров. В аквазоне они устроили для гостей "Атолла" шоу мыльных пузырей. Под конец визита подопечные Фонда получили памятные сюрпризы от аквапарка.

По словам Ирины Кирсановой, всего на попечении Благотворительного Фонда Олега Кондрашова сегодня 287 семей. За шесть лет своего существования Фонд провел 154 мероприятия.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph