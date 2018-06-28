Почти 30 детей и родителей из нижегородских многодетных семей посетили кстовский аквапарк при помощи БФ Олега Кондрашова Общество

Почти 30 детей и родителей из нижегородских многодетных семей посетили кстовский аквапарк при помощи благотворительного фонда Олега Кондрашова.

Согласно информации, 29 июня нижегородские многодетные семьи, находящиеся под опекой Благотворительного фонда Олега Кондрашова, побывали в кстовском аквапарке "Атолл". Водные аттракционы посетили 27 человек – дети и родители.

"Аквапарк "Атолл" – один из наших постоянных партнеров. Поэтому данное мероприятие можно назвать традиционным для Фонда", - рассказала руководитель Фонда Ирина Кирсанова.

Посещение аквапарка началось для подопечных Благотворительного Фонда Олега Кондрашова с развлекательной программы. Артисты в образе мульт-персонажей Моаны и Мауи провели для ребят и их родителей конкурсы и мастер-класс по созданию игрушек из воздушных шаров. В аквазоне они устроили для гостей "Атолла" шоу мыльных пузырей. Под конец визита подопечные Фонда получили памятные сюрпризы от аквапарка.

По словам Ирины Кирсановой, всего на попечении Благотворительного Фонда Олега Кондрашова сегодня 287 семей. За шесть лет своего существования Фонд провел 154 мероприятия.