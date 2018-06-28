FIFA оштрафовала Швейцарскую футбольную ассоциацию за нарушения во время матча в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

FIFA оштрафовала Швейцарскую футбольную ассоциацию за нарушения во время матча в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на медиаканале FIFA 1 июля 2018 года.

Согласно информации, дисциплинарный комитет FIFA оштрафовал Швейцарскую футбольную ассоциацию на 35 тысяч швейцарских франков и вынес предупреждение за поведение нескольких членов швейцарской делегации во время матча между сборными Швейцарии и Коста-Рики. В частности, три представителя швейцарской делегации появились на поле без необходимых аккредитаций, после чего один из них оскорбил офицера FIFA по безопасности.

Напомним, матч прошел на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня и закончился ничьей – 2:2.