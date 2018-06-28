Суд продлил арест экс-директору департамента строительства нижегородской администрации Юрию Щеголеву Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд продлил срок ареста бывшего директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева. Об этом сообщается на сайте Московского райсуда 29 июня 2018 года.

Согласно информации, по ходатайству следователя СУ СК РФ региона срок продлен до 1 сентября включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, Щеголев был задержан 3 мая. Уголовное дело в отношении экс-чиновника возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании оказать содействие при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК "Зенит" (Советский район) за взятку в размере 6,5 млн рублей, что составляет не менее 5% от стоимости контракта.

Сейчас директором является Михаил Цалко, который до марта работал в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.