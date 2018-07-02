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Экономика

Реальные денежные доходы населения Нижегородской области увеличились на 1,3% в январе-мае 2018 года

02 июля 2018 12:17  [82] Экономика

Реальные денежные доходы населения Нижегородской области увеличились на 1,3% в январе-мае 2018 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата 26 июня.

По предварительным данным, среднедушевые денежные доходы населения за пять месяцев 2018 года составили 30 тысяч 262 рубля, относительно января-мая 2017 года они увеличились на 4,9%.

Реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот период по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на 1,3%

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 0,7%.

Напомним, что за период январь-апрель 2018 года рост среднедушевых доходов населения составил 3,5% (29,9 тысяч рублей), реальные денежные доходы населения увеличились на 1,4%, реальные располагаемые денежные доходы – на 0,7%.

Напомним также, что реальные денежные доходы населения Нижегородской области снизились на 4% за 2017 год.

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