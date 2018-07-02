СУ СК проверяет информацию о противоправных действиях воспитателя детсада в Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

СУ СК проверяет информацию о противоправных действиях воспитателя детсада в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 2 июля 2018 года.

Согласно информации, 29 июня в эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о воспитателе детского садика в Большемурашкинском районе, которая в присутствии детей выражается нецензурной бранью. Кроме того, воспитанник этого дошкольного учреждения сообщает, что воспитатель ударила его ногой в живот.

По данному факту организована доследственная проверка, следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.