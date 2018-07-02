Очаг АЧС зафиксирован в Сосновском районе Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) локализован в д. Бачиха Сосновского района Нижегородской области. Об этом сообщил комитет государственного ветеринарного надзора региона 2 июля 2018 года.

Согласно информации, заболевшие животные содержались в личном подсобном хозяйстве жителя деревни. Лабораторные исследования выявили в пробах крови трех павших свиней геном вируса АЧС.

Областной сводный противоэпизоотический отряд принял меры по купированию очага, чтобы предотвратить распространение заболевания на соседние территории. Были выставлены охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты, где проводят дезинфекцию всего автотранспорта. Специалисты также провели дезинфекционные мероприятия по обеззараживанию территории населенного пункта. Во время дезинфекционных мероприятий было использовано 150 литров дезсредства "Арбицид".

Вывоз продукции свиноводства из очага запрещен, чтобы не допустить выноса инфекции за пределы инфицированного населенного пункта. В настоящее время на территории очага свиней не осталось.

Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причину возникновения АЧС в Бачихе. Среди наиболее вероятных версий: несоблюдение ветеринарных правил содержания свиней в личном подсобном хозяйстве. В частности, ветеринары подтвердили, что владелец давал животным корма без термической обработки и не обеспечивал безвыгульное содержание свиней.

Напомним, последний очаг АЧС в регионе был выявлен в декабре 2017 года на территории г.о. Семеновский.