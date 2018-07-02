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Общество

Более двух тысяч жителей Дзержинска Нижегородской области приняли участие в праздновании Всероссийского Дня молодёжи

02 июля 2018 16:22  [47] Общество

Более двух тысяч жителей Дзержинска Нижегородской области приняли участие в праздновании Всероссийского Дня молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 2 июля 2018 года.

Согласно информации, фестиваль "Город молодежи" состоялся в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" ПАО "СИБУР-Холдинг".

С праздником дзержинцев поздравила заместитель главы администрации Валентина Сахарова. "Дзержинская молодежь по-прежнему остается одной из самых активных в Нижегородской области. И мы точно знаем, что наша молодежь самая-самая: умная, активная, творческая", - подчеркнула она.

В этот день площадь Дзержинского была поделена на 10 тематических зон - "кварталов". В программу праздника традиционно вошли спортивные, литературные, художественные, танцевальные и экологические площадки, выставка тюнингованных и ретро-автомобилей, выступления местных групп и фаер-шоу.

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