Нижегородский театр "Вера" закроет сезон спектаклем "Сказка о царе Салтане" 8 июля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский театр "Вера" закроет 27-й сезон спектаклем "Сказка о царе Салтане" (0+) 8 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба театра 2 июля.

Как сообщается в пресс-релизе, после возвращения театра в историческое здание на Мещерском бульваре в театре будут проходить репетиции спектаклей текущего репертуара на новой сцене, постановка света и декораций. Также к осени готовятся две премьеры – "Пламя Данко" (12+) по мотивам рассказа М.Горького "Старуха Изергиль" (режиссер - Елена Лопухинская) и "Сказка о молодильных яблоках" (6+) современного драматурга О.Михайлова (режиссер – Ирина Лаптиева).

Открытие сезона планируется 19 сентября.

Как отметили в театре, прошедший сезон ознаменовался рядом ярких событий. Так, в "Вере" поставили драму "Последние" (16+), которая получила премии "Горьковский башмак" и "Премьеры сезона", а её режиссер Александр Ряписов был награжден дипломом "Творческая удача" и премией "ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода". В октябре 2017 года состоялся юбилейный вечер художественного руководителя театра Веры Горшковой. Также театр успешно участвовал в V международном театральном фестивале для детей и юношества "Тарарам", который прошел в Котласе и Великом Устюге, где сказка "Майя & К" (12+) была признана лучшим спектаклем фестиваля. Кроме того, в декабре театр "Вера" одержал победу на конкурсе-премии "Перо Жар-Птицы", выигранный грант направлен на постановку спектакля "Пламя Данко" (12+).

Напомним, здание театра "Вера" открылось в Нижнем Новгороде после пятилетней реконструкции 1 июня 2018 года.

Напомним также, что в июне театру за счет средств федерального и областного бюджетов предоставлена субсидия в размере более 1 млн рублей. Средства предназначены для поддержки творческой деятельности и оснащения театра.