Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Балахне Нижегородской области Нины Залевской Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Балахне Нижегородской области Нины Залевской. Об этом поисково-спасательная группа (ПСГ) "Рысь" сообщила 2 июня 2018 года.

Согласно информации, пенсионерка 1941 года рождения ушла из дома на ул. Кошевого 16 июня и не вернулась. Последний раз ее видели на ул. Энгельса.

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост 150 см, волосы темно-русые с проседью короткие, глаза светлые. Особые приметы: шрам от аппендицита. Была одета в темно-коричневый платок, черную куртку, бордовый джемпер, тесно-серое трико с черным рисунком.

В сообщении отмечается, что Залевская страдает провалами в памяти.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 283-82-00 (волонтеры), 102 (полиция).