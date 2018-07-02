"Губернаторская" часть избиркома Нижегородской области претерпела изменения Политика

Избирательная комиссия Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое членов избирательной комиссии Нижегородской области освобождены указом главы региона. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Указ губернатора Нижегородской области от 29.06.2018 № 82 "О членах избирательной комиссии Нижегородской области" подписан и.о. врио губернатора Евгением Люлиным.

Так, прекращены полномочия членов облизбиркома: замминистра внутренней политики Маргариты Красилевской, директора правового департамента облправительства Леонида Литвиненко и руководителя аппарата регионального кабмина Александра Щелокова.

Они не могут оставаться членами избиркома, так как находятся в подчинении врио губернатора Глеба Никитина, который выдвинулся на выборы главы региона, назначенные на 9 сентября 2018 года.

При этом назначены только пока два члена ИК НО – Сергей Алексеевич Румянцев (пока нет информации о том, кто это) и сотрудник государственно-правового департамента Елена Епсилова. Третий будет назначаться от партии "Единая Россия" (вместо выбывшего Щелокова) после внесения кандидатуры президиумом генсовета.

Напомним, комиссия была сформирована в конце 2016 года на пятилетний срок полномочий. Половину членов комиссии предлагает глава региона (тогда это был Валерий Шанцев), вторую – Заксобрание. Однако, в случае с текущим созывом, региональный парламент свое право потерял, так как не сумел вовремя решить этот вопрос. Возглавляет избирком Оксана Кислицына.