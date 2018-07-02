Один лесной пожар зарегистрирован в Нижегородской области 2 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один лесной пожар зарегистрирован в Нижегородской области 2 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте департамента лесного хозяйства регионального правительства.

Согласно информации, за прошедшие сутки в области произошёл один лесной пожар на площади 0,1 га. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 29 лесных пожаров на площади 20,23 га.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" на 2 июля, в семи муниципальных образованиях региона частично установился пятый класс пожароопасности лесов: в городских округах Выкса, Кулебаки и Первомайск, а также в Гагинском, Лукояновском, Починковском и Шатковском районах.

Полностью четвёртый класс пожароопасности установился в 44 муниципальных образованиях: г.о. г. Арзамас, г.о. г. Бор, г.о. г. Дзержинск, г.о. Навашинский, г.о. г. Нижний Новгород, г.о. Перевозский, г.о. г. Саров, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, г.о. г. Чкаловск, г.о. г. Шахунья, Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Варнавинский, Вачский, Ветлужский, Вознесенский, Володарский, Воротынский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы. Частично – в Воскресенском районе.

Региональное ГУ МЧС РФ в связи с установлением высокого и чрезвычайного классов пожароопасности предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Напомним, при наступлении четвёртого класса пожароопасности посещение лесов запрещено.