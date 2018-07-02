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Политика

Московский политконсультант Сергей Румянцев вошел в нижегородский облизбирком

03 июля 2018 14:09  [298] Политика

Фото: РАПК

Московский политконсультант Сергей Румянцев вошел в избирательную комиссию Нижегородской области.

Напомним, указом губернатора от 29 июня прекращены полномочия членов облизбиркома: замминистра внутренней политики Маргариты Красилевской, директора правового департамента облправительства Леонида Литвиненко и руководителя аппарата регионального кабмина Александра Щелокова. Они не могут оставаться членами избиркома, так как находятся в подчинении врио губернатора Глеба Никитина, который выдвинулся на выборы главы региона, назначенные на 9 сентября 2018 года.

Вместо них назначены Сергей Румянцев и сотрудник государственно-правового департамента Елена Епсилова. Третий будет назначаться от партии "Единая Россия" (вместо выбывшего Щелокова).

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе облправительства 3 июля, Сергей Румянцев – директор АНО "Центр Прикладных и Социальных Исследований и Программ", выдвинут Земским собранием Ковернинского района Нижегородской области.

Отметим также, что Румянцев является членом правления Российской ассоциации политических консультантов, представляет Москву.

СПРАВКА:
Российская ассоциация политических консультантов — первое в России профессиональное объединение политических консультантов, работающих в сфере организации и проведения выборных кампаний, а в межвыборный период работающих с политиками и общественными деятелями.

Центр прикладных исследований и программ (Центр "ПРИСП") - консалтинговая и аналитическая организация. С 1996 года по 2002 год работал как подразделение Института современной политики. С 2002 года Центр действует как АНО.

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