Московский политконсультант Сергей Румянцев вошел в нижегородский облизбирком Политика

Московский политконсультант Сергей Румянцев вошел в избирательную комиссию Нижегородской области.

Напомним, указом губернатора от 29 июня прекращены полномочия членов облизбиркома: замминистра внутренней политики Маргариты Красилевской, директора правового департамента облправительства Леонида Литвиненко и руководителя аппарата регионального кабмина Александра Щелокова. Они не могут оставаться членами избиркома, так как находятся в подчинении врио губернатора Глеба Никитина, который выдвинулся на выборы главы региона, назначенные на 9 сентября 2018 года.

Вместо них назначены Сергей Румянцев и сотрудник государственно-правового департамента Елена Епсилова. Третий будет назначаться от партии "Единая Россия" (вместо выбывшего Щелокова).

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе облправительства 3 июля, Сергей Румянцев – директор АНО "Центр Прикладных и Социальных Исследований и Программ", выдвинут Земским собранием Ковернинского района Нижегородской области.

Отметим также, что Румянцев является членом правления Российской ассоциации политических консультантов, представляет Москву.

СПРАВКА:

Российская ассоциация политических консультантов — первое в России профессиональное объединение политических консультантов, работающих в сфере организации и проведения выборных кампаний, а в межвыборный период работающих с политиками и общественными деятелями.

Центр прикладных исследований и программ (Центр "ПРИСП") - консалтинговая и аналитическая организация. С 1996 года по 2002 год работал как подразделение Института современной политики. С 2002 года Центр действует как АНО.