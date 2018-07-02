Резидент "Сколково" намерен вложить 200 млн рублей в размещение лазерно-плазменной установки в Нижегородской области Бизнес

Инвестор планирует вложить 200 млн рублей в размещение лазерно-плазменной установки в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 3 июня 2018 года.

Согласно информации, в настоящее время Корпорация развития Нижегородской области ведет работу по подбору участка для инвестпроекта для размещения нового производства ООО "Оптогард Нанотех".

Компания осенью текущего года планирует перевезти высокотехнологичную лазерно-плазменную установку для нанесения сверхтвердых защитных покрытий для упрочнения поверхности металлов и сплавов в Нижегородскую область и начать производственную деятельность. Сообщается, что выход проекта на плановую мощность займет около двух лет. Предполагаемый объем инвестиций – 200 млн рублей, будет создано более 30 высокотехнологичных рабочих мест.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Максим Тевс подчеркнул, что внедрение лазерно-плазменных технологий в несколько раз повышает ударопрочность и износостойкость любых металлических изделий.

Напомним, ранее горадминистрация Дзержинска сообщала, что Дзержинск рассматривается как базовая площадка для размещения производства.

СПРАВКА:

ООО "Оптогард Нанотех" - резидент инновационного центра "Сколково". По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал компании составляет 300 тысяч рублей. Генеральный директор – Павел Юрьевич Смирнов. Учредители – Нина Воронина и Павел Смирнов (доли в уставном капитале – по 50%). Основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Дополнительные виды деятельности - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство фото- и кинооборудования, производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления.