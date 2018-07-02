Никита Михалков и Константин Хабенский намерены посетить "Горький fest" в Нижнем Новгороде в июле Культура и отдых

Константин Хабенский Фото: НИА "Нижний Новгород"

Никита Михалков и Константин Хабенский приедут в Нижний Новгород на "Горький fest" в июле 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 3 июля.

По информации организаторов, свое участие во II фестивале нового российского кино "Горький fest" подтвердили Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Хотиненко, Екатерина Шпица, Ксения Лаврова-Глинка, Никита Тарасов, Анатолий Белый, Андрей Бурковский и Ирина Гринева.

Напомним, фестиваль откроется 20 июля 2018 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Показы фильмов пройдут с 21 по 25 июля в театре драмы, театре "Комедiя", а также в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник" и "Смена". Кроме того, во все дни фестиваля "Горький fest" будет работать открытый летний кинотеатр на Нижневолжской набережной. Закрытие фестиваля – 26 июля 2018 года.

Как сообщалось ранее, "Горький fest" - это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики. В 2018 году в рамках фестиваля планируется показ более 200 картин.

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