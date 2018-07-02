Никита Михалков и Константин Хабенский намерены посетить "Горький fest" в Нижнем Новгороде в июле

Константин Хабенский
Фото:
Никита Михалков и Константин Хабенский приедут в Нижний Новгород на "Горький fest" в июле 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 3 июля.
По информации организаторов, свое участие во II фестивале нового российского кино "Горький fest" подтвердили Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Хотиненко, Екатерина Шпица, Ксения Лаврова-Глинка, Никита Тарасов, Анатолий Белый, Андрей Бурковский и Ирина Гринева.
Напомним, фестиваль откроется 20 июля 2018 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Показы фильмов пройдут с 21 по 25 июля в театре драмы, театре "Комедiя", а также в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник" и "Смена". Кроме того, во все дни фестиваля "Горький fest" будет работать открытый летний кинотеатр на Нижневолжской набережной. Закрытие фестиваля – 26 июля 2018 года.
Как сообщалось ранее, "Горький fest" - это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики. В 2018 году в рамках фестиваля планируется показ более 200 картин.
(12+)
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+