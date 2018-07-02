Праздничную программу готовит Нижегородский государственный художественный музей своему 122-летию Культура и отдых

Фото: НГХМ

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Праздничная программа ждет посетителей Нижегородского государственного художественного музея 5 июля 2018 года с 15:00 до 20:00. Об этом сообщается на сайте музея.

На Верхневолжской набережной, 3 пройдет празднование 122-летия НГХМ. Дом купца Дмитрия Сироткина весь день будет открыт для гостей. В программе Дня рождения – концерт, бесплатные экскурсии, танцы и лотерея. Также в течение всего праздника будут проходить съемки клипа о художественном музее, и все желающие могут принять участие в них.

Программа:

15:00 – Концерт трио "Струны любви" (альт, виолончель, скрипка);

15:00 – бесплатная экскурсия-подарок от РОСБАНКА "Знакомство с домом Сироткина";

16:00 – бесплатная экскурсия на немецком языке по выставке "Откровение. Альбрехт Дюрер и искусство Северного Возрождения" (вход на выставку платный), мастер-класс "Знакомство с гравюрой";

17:00 – бесплатная экскурсия "Боги и герои" (мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве);

17:00 – бесплатная экскурсия "Самая большая картина в России на историческую тему: "Воззвание Минина к нижегородцам" Константина Маковского";

18:00-19:00 – Альберт Родин (саксофон).

18.00-20.00 Танцы с "Danсing company". Лотерея.

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СПРАВКА:

НГХМ – самый старый художественный музей Нижнего Новгорода, родоначальник всех галерей и выставочных залов города. В одном из самых красивых особняков, доме купца Дмитрия Сироткина, находится экспозиция западноевропейского искусства. В музее хранится самая большая картина в России на историческую тему: "Воззвание Минина к нижегородцам" Константина Маковского. Ее размеры: 6 метров 98 см х5 метров 94 см.