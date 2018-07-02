"Как город встретил гостей из далекой Коста-Рики и европейской Швейцарии?", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 4 июля Общество

"Красные" в городе! Болельщики со всех стран мира продолжают приезжать в Нижний Новгород. Как город встретил гостей из далекой Коста-Рики и европейской Швейцарии? - анонс свежего выпуска газеты "Нижегородский рабочий" от 4 июля 2018 года.

Корреспонденты "НР" вышли на улицы города и лично побеседовали с иностранными фанатами, выяснив, почему среди швейцарских болельщиков так много пенсионеров. Какой секрет швейцарского долголетия раскрыли нижегородцам заграничные гости, чем нижегородская старость отличается от швейцарской и как иностранных болельщиков пугали Россией — читайте в свежем номере "Нижегородский рабочий".



В Нижнем Новгороде создают проект реновации исторической среды. Отныне деревянные постройки ждёт не бульдозер, а совершенно новое, нестандартное применение. На прошлой неделе в администрации Нижнего Новгорода прошло совещание, в котором приняли участие представители всех департаментов, а также нижегородские архитекторы и градозащитники. Результатом обсуждения стало решение о разработке местной нормативной базы, чётко определяющей механизмы работы с историческими зданиями. Как город планирует поощрять инвесторов, готовых вкладываться в новое развитие старых домушек, с какими предложениями уже сейчас выходят нижегородские бизнесмены и почему в своё время провалилась аналогичная программа 2015 года — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



"Нижегородский рабочий" отыскал шведского фаната и отправил ему в Швецию эксклюзивные подарки. Яркая фотография с его изображением, вышедшая на первой полосе газеты "Нижегородский рабочий", сразу же покорила сердца наших читателей. Но кто он такой? Это можно было узнать только у самого болельщика. Мы разместили его колоритный фотоснимок в интернете с призывом откликнуться героя этого фото, если он сам или его друзья увидят эту фотографию. Буквально на следующий день среди многочисленных "лайков" и комментариев под постом мы увидели подпись: "Привет, а ведь это я!". Какими неожиданными приключения обернулась для лучезарного шведа поездка в Нижний Новгород, как за несколько часов ему удалось сделать 150 селфи с нижегородцами и почему, празднуя победу Швеции, Себастиан вдруг очутился в Волге — читайте в свежем выпуске газеты "Нижегородский рабочий".