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Общество

Движение большегрузов в жаркую погоду будет ограничено на федеральных трассах в Нижегородской области до 31 августа

04 июля 2018 10:37  [230] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение большегрузов будет ограничено на федеральных трассах в Нижегородской области в жаркую погоду. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород 4 июля 2018 года.

Согласно информации, ограничение является ежегодной мерой и будет действовать с 5 июля по 31 августа. Согласно изменениям, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32° движение тяжеловесных транспортных средств будет разрешено только в ночное время - с 22:00 до 10:00.

Ограничение будет действовать в летний период на всех федеральных автодорогах с асфальтобетонным покрытием, в том числе: М-7 "Волга" (в Московской, Владимирской и Нижегородской областях), М-7 "Волга" подъезд к г. Иваново и подъезд к г. Владимиру (во Владимирской и Ивановской областях), Р-600 Кострома – Иваново (в Ивановской области), Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов (в Нижегородской области и республике Мордовия), Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск (в республике Мордовия), М-5 "Урал" подъезд к городу Саранск (в республике Мордовия).

Как отметили в Упрдоре, ограничения коснутся только тех транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. При этом "социальные" виды перевозок, в частности продуктов и лекарственных препаратов, а также транспортировка топлива, почты и других общественно-значимых грузов, под действие весеннего ограничения попадать не будут. Ограничение не распространяется и на пассажирские перевозки, работу экстренных служб и транспортировку грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

"Эта мера позволяет предотвратить преждевременное разрушение автодорог", - сообщили в управлении.

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