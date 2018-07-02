Представители культуры сформировали комиссию по оценке кандидатов на пост руководителя нижегородского минкульта Культура и отдых

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь представителей культурной сферы вошли в комиссию по оценке кандидатов на пост министра культуры Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

По итогам трех этапов на эту должность сейчас претендуют 245 человек. 4 июля 2018 года более 70 представителей культурной сферы региона выбрали из своего состава семь человек, которые войдут в экспертную комиссию. Присутствующий на заедании врио губернатора Глеб Никитин сказал, что формирование экспертной комиссии представителями культурной общественности - это беспрецедентный подход.

По итогам голосования в состав комиссии вошли: директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки Наталья Бочкарева, заведующая кафедрой ЮНЕСКО в ННГАСУ Татьяна Виноградова, директор Приволжского филиала Государственного музея современного искусства "Арсенал" Анна Гор, экс-глава департамента культуры г. Москвы, член совета директоров Корпорации Развития Нижегородской области Сергей Капков, автор проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков, директор Нижегородской государственной академической филармонии Ольга Томина, президент Нижегородской государственной консерватории Эдуард Фертельмейстер.

Напомним, после второго этапа на пост министра культуры претендовали 382 человека. Министерство осталось без руководителя с середины апреля, после ухода Сергея Горина, который сейчас идет на довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода.

Также напомним, что параллельно идет отбор на должности двух заместителей главы Нижнего Новгорода. По экспертной комиссии этого конкурса пока информации нет.