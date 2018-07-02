Митинг в честь 216 годовщины адмирала Павла Нахимова пройдет в Нижнем Новгороде 5 июля Общество

Митинг в честь 216 годовщины адмирала Павла Нахимова пройдет в Нижнем Новгороде 5 июля. Об этом пресс-служба информационного партнера мероприятия – кинокомпании "Союз Маринс Групп" сообщила 4 июля 2018 года.

Согласно информации, митинг начнется в 12:00 на бульваре Заречном в Ленинском районе у бюста адмирала Нахимова. Мероприятие организовано по инициативе НРО общероссийской общественной организации "Российское кадетское братство", при поддержке совета общественных ветеранских и военно-патриотических организаций региона.



"Несмотря на то, что Нижний Новгород не является морским городом, его жители сделали очень много для процветания и могущества Военно-морского флота России. Кроме этого, ежегодно лучшие молодые призывники города и области поступают на военно-морскую службу Северного и Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. И где бы ни служили нижегородцы, они с честью и достоинством выполняют свой священный долг – на подводной лодке или на боевом корабле, в частях морской пехоты или в погранвойсках ВМФ", - говорится в сообщении.

На встречу приглашаются ветераны ВМФ СССР и РФ, воспитанники нижегородского морского клуба, нижегородского речного училища, представители Приволжского федерального округа, правительства и Заксобрания региона, руководители города и депутаты Думы, члены общественных военно-патриотических организаций, жители улиц Флотская, Адмирала Васюнина, Адмирала Макарова, Адмирала Нахимова, Евгения Никонова, Николая Фильченкова и гости города.

В программе мероприятия вручение отличительных знаков и грамот ветеранам Военно-морского флота и нижегородского кадетского суворовско-нахимовского союза, а также поздравление воспитанников нижегородской кадетской школы-интерната с окончанием обучения.