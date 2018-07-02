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Общество

БК "Нижний Новгород" подписал контракты с Александром Гудумаком и Кендриком Перри

04 июля 2018 15:37  [34] Общество

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" подписал контракты с форвардом Александром Гудумаком и защитником Кендриком Перри. Об этом сообщается на сайте клуба 4 июня 2018 года.

Согласно информации, в сезоне 2016-2017 25-летний Гудумак уже выступал в составе нижегородского клуба, а затем продолжил карьеру в красноярском "Енисее".

В своем первом сезоне за "Нижний Новгород" Гудумак вышел в 14 матчах Единой Лиги ВТБ, продемонстрировав среднюю статистику в 5,6 очка и 2,5 подбора за 16 минут игрового времени. В составе "Енисея" в 2017-2018 гг. он принял участие в 21 матче Лиги, проводя на паркете по 14 минут и набирая 5,8 очка, 2,9 подбора и 0,7 передачи. Также вместе с красноярским клубом он выступил в групповом этапе Лиги Чемпионов, где отметился показателями в 4,9 очка и 2,5 подбора.

Американец Кендрик Перри выступал за венгерский клуб "Сольноки Олай", с которым БК "Нижний Новгород" встречался в сезоне 2017 – 2018 в групповой стадии Кубка Европы ФИБА.

Оба контракта заключены на два года.

Напомним, БК "Нижний Новгород" заключил контракт с форвардом Кристофером Чераповичем.

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