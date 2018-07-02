Жители 80 стран посетили Нижний Новгород за время пяти игр ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 213 тысяч болельщиков посетили Нижний Новгород за время пяти игр ЧМ-2018. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 4 июля 2018 года со ссылкой на Турстат.

Согласно информации, в город приезжали жители 80 стран. Среди них лидирующие позиции занимают аргентинцы (20%) и шведы (16%), за ними следуют англичане (15%) и американцы (11%).

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, Чемпионат станет импульсом для развития торгово-экономического сотрудничества региона со всеми странами мира. "Сейчас мы видим заинтересованность со стороны тех стран, которые ранее не проявляли интереса к сотрудничеству с Нижегородской областью. Например, многие представители латиноамериканских стран впервые узнали о туристическом и промышленном потенциале региона, и готовы начать работу по налаживанию прямых контактов", - отметила она.

По мнению Гусевой, самым значимым международным событием в области в рамках ЧМ стал визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович 1 июля и ее встреча с врио губернатора Глебом Никитиным. Стороны пришли к договоренности об организации визита хорватской бизнес-миссии осенью 2018 года в регион.

Всего в городе проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года прошли матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля пройдет четвертьфинал.