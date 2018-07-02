"Почта России" отрицает наличие ошибок в квитанциях за капремонт в Нижегородской области по ее вине Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Почта России" отрицает наличие ошибок в квитанциях за капремонт, выставляемых в Нижегородской области. Об этом пресс-служба регионального управления почтовой связи сообщила 4 июля 2018 года.

Ранее фонд капитального ремонта Нижегородской области предупреждал жителей об ошибке в квитанциях за капремонт. В частности, это объяснялось задержкой передачи сведений со стороны почтовой связи.

"УФПС Нижегородской области сообщает, что данные, представленные на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении "Почты России".

Согласно информации, управление почтовой связи региона передает сведения о принятых платежах в фонд капитального ремонта и биллинговую компанию "Кустовой вычислительный центр" ежедневно, в автоматическом режиме. Информация о платежах, оплаченных жителями Нижегородской области в отделениях почтовой связи, отправлялась в июне своевременно, ситуация взаимодействия с фондом капремонта и КВЦ происходила в штатном режиме.

Кроме того сообщается, что договорные отношения предусматривают решение спорных, рабочих вопросов путем переговоров, незамедлительного уведомления сторонами друг друга о таких случаях, о проблемах с начислениями платежей фонд в УФПС не сообщал.