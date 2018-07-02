Последние новости рубрики Общество
04 июля 2018 18:38  [42] Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует провести капремонт школы №40 до ноября
04 июля 2018 18:17  [65] Директор Большемурашкинского детского сада "Росинка" в Нижегородской области будет уволен после скандала с воспитателем
04 июля 2018 17:54  [334] "Почта России" отрицает наличие ошибок в квитанциях за капремонт в Нижегородской области по ее вине
04 июля 2018 17:48  [112] КПРФ планирует провести в трех городах Нижегородской области митинги против повышения пенсионного возраста
04 июля 2018 17:44  [154] Жители 80 стран посетили Нижний Новгород за время пяти игр ЧМ-2018
04 июля 2018 17:37  [71] "Системного кризиса на российском туристском рынке нет", - Олег Сафонов
04 июля 2018 17:09  [93] Проект изменений о поддержке инвесторов для достройки проблемных домов поступил в ЗС НО
04 июля 2018 16:14  [516] "Участок трассы М-7 в Кстовском районе будет ремонтироваться исключительно в ночное время", - Вадим Власов
04 июля 2018 15:37  [590] БК "Нижний Новгород" подписал контракты с Александром Гудумаком и Кендриком Перри
04 июля 2018 15:06  [126] Ростуризм создал оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности "Натали Турс" и DSBW-TOURS
Общество

"Почта России" отрицает наличие ошибок в квитанциях за капремонт в Нижегородской области по ее вине

04 июля 2018 17:54  [334] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Почта России" отрицает наличие ошибок в квитанциях за капремонт, выставляемых в Нижегородской области. Об этом пресс-служба регионального управления почтовой связи сообщила 4 июля 2018 года.

Ранее фонд капитального ремонта Нижегородской области предупреждал жителей об ошибке в квитанциях за капремонт. В частности, это объяснялось задержкой передачи сведений со стороны почтовой связи.

"УФПС Нижегородской области сообщает, что данные, представленные на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении "Почты России".

Согласно информации, управление почтовой связи региона передает сведения о принятых платежах в фонд капитального ремонта и биллинговую компанию "Кустовой вычислительный центр" ежедневно, в автоматическом режиме. Информация о платежах, оплаченных жителями Нижегородской области в отделениях почтовой связи, отправлялась в июне своевременно, ситуация взаимодействия с фондом капремонта и КВЦ происходила в штатном режиме.

Кроме того сообщается, что договорные отношения предусматривают решение спорных, рабочих вопросов путем переговоров, незамедлительного уведомления сторонами друг друга о таких случаях, о проблемах с начислениями платежей фонд в УФПС не сообщал.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Почта
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph