Суд приговорил сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки к четырём годам колонии-поселения Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил водителя маршрутки, насмерть сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде, к четырём годам колонии-поселения. Об этом сообщает суд Приокского района 3 июля 2018 года.

Судом установлено, что в декабре 2017 года, 55-летний водитель автобуса ПАЗ при повороте с проспекта Гагарина на ул. Петровский проезд не уступил дорогу девушке, переходившей улицу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадавшая 1993 года рождения скончалась на месте происшествия.

Подсудимый свою вину не признал. Суд приговорил мужчину по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к четырём годам колонии-поселения.