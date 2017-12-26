Маршрутка насмерть сбила 24-летнюю девушку на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде 26 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршрутка насмерть сбила 24-летнюю девушку на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде 26 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 18:40 на пр. Гагарина, 178А в Прикском районе. Согласно информации, 55-летний водитель маршрутного такси №91 совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате 24-летняя девушка получила смертельное ранение.

Напомним, что 3 декабря водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 16-летнюю девушку на пр. Гагарина. Водитель врезался в группу пешеходов, переходивших дорогу на "зелёный свет".