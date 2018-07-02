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Общество

Книжно-журнальные выставки и викторины будут проводиться летом во дворах Канавинского района Нижнего Новгорода

05 июля 2018 12:45  [483] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Книжно-журнальные выставки и викторины будут проводиться летом во дворах Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации 5 июля 2018 года.

Согласно информации, 4 июля для жителей микрорайона "Сортировочный" в сквере "Мать и дитя" прошла акция "Нескучный сквер". Мероприятие было подготовлено сотрудниками Централизованной библиотечной системы района. Гостям акции была представлена книжно-журнальная выставка, настольные игры, развлекательные викторины.

"Подобные мероприятия, в рамках которых мы приглашаем наших читателей во дворы, чтобы те смогли провести свободное время на свежем воздухе, подобрав для себя интересующую литературу, мы проводим ежегодно в летний период. Место найдется каждому – предусмотрена развлекательная программа как для детей, так и для взрослых. Подобные мероприятия будут регулярно проводиться во всех библиотеках ЦБС Канавинского района", – рассказала директор ЦБС Канавинского района Алла Игошина.

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