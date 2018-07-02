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Культура и отдых

Нижегородский театр оперы и балета завершит 83-й сезон оперой "Борис Годунов" 15 июля

05 июля 2018 15:40  [62] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина завершит 83-й сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов" 15 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Необычно позднее закрытие сезона связано с решением администрации и художественного руководства театра дать возможность гостям города, которые посетят Нижний Новгород в дни Чемпионата мира по футболу, наиболее полно познакомиться с культурной жизнью города и российским классическим театром", - говорится в пресс-релизе.

Согласно информации, прошедший сезон отметился несколькими яркими премьерами - в репертуар театра вошел созданный на нижегородской сцене мюзикл в водевильных тонах Эдуарда Фертельмейстера "Красавец мужчина" по пьесе Александра Островского, также вернулись на сцену театра пушкинские оперы "Моцарт и Сальери" Николая Римского-Корсакова и "Алеко" Сергея Рахманинова и один из самых популярных балетов "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Также в этом сезоне впервые на нижегородской сцене выступила труппа Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

15 июля в опере "Борис Годунов" главные партии исполнят: Михаил Наумов (Борис Годунов), Вадим Соловьев (Пимен), Заслуженный артист РФ Сергей Перминов (Самозванец), Татьяна Гарькушова (Марина Мнишек), Алексей Куколин (Юродивый), Алексей Доронин (Шуйский), Виктор Ряузов (Варлаам), Алексей Кошелев (Щелкалов), Заслуженная артистка РФ Елена Шевченко (Шинкарка). Дирижер – Ренат Жиганшин.

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