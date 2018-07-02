Кремль отказался комментировать информацию о присвоении звания Героя России Сергею Кириенко, - ТАСС Политика

Сергей Кириенко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Кремль отказался комментировать сообщения СМИ о том, что президент Владимир Путин присвоил первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о присвоении почетных званий. О закрытом указе президента сообщила газета "Коммерсантъ" 5 июля 2018 года.

СПРАВКА:

Кириенко Сергей Владиленович родился 26 июля 1962 года в городе Сухуми. Окончил кораблестроительный факультет Академии водного транспорта в Нижнем Новгороде. В 1984-1986 годах - служба в армии в полку ПВО под на Украине.

С 1986 года работал на заводе "Красное Сормово". Затем стал секретарем Горьковского (впоследствии Нижегородского) обкома комсомола и одновременно депутатом областного совета народных депутатов. В конце 80-х годов - генеральный директор молодежного концерна АМК.

В 1991-1993 годах учился в Академии народного хозяйства при правительстве России, окончил курс по специализации "Финансы и банковское дело". В 1993-1996 годах - председатель правления организованного им нижегородского коммерческого банка "Гарантия". В ноябре 1996 года по рекомендации правительства РФ и губернатора Нижегородской области избран президентом нефтяной компании "НОРСИ-ОЙЛ".

С апреля 1997 года - первый заместитель министра топлива и энергетики России. С 20 ноября 1997 по 23 марта 1998 года – министр топлива и энергетики. С 23 марта 1998 года - исполняющий обязанности председателя правительства РФ; с 24 апреля 1998 года по 23 августа 1998 года - председатель правительства РФ. Стал самым молодым в истории России главой правительства (в 35 лет).

С 18 мая 2000 года по 14 ноября 2005 года он был полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. Также был генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (2005-2016).

С 5 октября 2016 года занимает пост первого заместителя руководителя администрации президента РФ.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (24 ноября 2010 года), орденом Почёта (12 декабря 2005 года), медалью Анатолия Кони, почётной грамотой президента РФ (8 июня 2016 года), орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ, 2014 год), орденом преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 год), орденами преподобного Серафима Саровского I и II степени (РПЦ, 2012 и 2006 годы), орденом Почёта (Армения, 2012 год).