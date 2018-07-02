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Общество

"Artik & Asti" выступит на фан-фесте в Нижнем Новгороде 6 июля

05 июля 2018 16:06  [143] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа "Artik & Asti" выступит 6 июля на фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 5 июля 2018 года.

Согласно информации, площадка фестиваля начнет работу в 13:00, 14:24 – 15:34 запланировано выступление DJ Topchy, 15:44 – 16:34 – выступление группы "New Gorky".

С 17:00 до 18:45 будет вестись трансляция матча Франция – Уругвай, 18:46 – 19:26 выступление группы "Kaштаны iz Berlina", 19:36 – 20:36 тематическая программа "Сила России", 21:00 – 22:45 трансляция матча Бразилия – Бельгия, 22:50 – 00:00, выступление группы Artik&Asti.

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Напомним, в городе проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года прошли матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля пройдет четвертьфинал.

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