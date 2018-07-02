Союз перевозчиков пожаловался в прокуратуру на бездействие нижегородской мэрии по договорам на право перевозок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Союз перевозчиков Нижегородской области обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие администрации областного центра по договорам на право перевозок. Об этом в союзе сообщили 5 июля 2018 года.



Президент организации Михаил Романычев 3 июля от лица организации написал обращение в прокуратуру города. Речь идет об истечении сроков действия договоров в апреле и мае этого года на осуществление перевозок по маршрутам Т-40, Т-57, Т-24, Т-45 и Т-59, заключенных с администрацией города. В заявлении перевозчики ссылаются на федеральный закон №220, согласно которому администрация после истечения сроков обязана выдать перевозчикам свидетельство об осуществлении регулярных перевозок и новые карты маршрута (они выдаются сроком на семь лет). Согласно закону, переоформление свидетельств и карт маршрута осуществляется в течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением перевозчика.



"До настоящего времени департамент транспорта не выдал установленные законом указанные выше документы, также отсутствует письменный отказ в их выдаче или разъяснения о порядке выполнения нами пассажирских перевозок в дальнейшем. Перевозчики вынуждены осуществлять перевозки по маршрутам без установленных документов, что, с одной стороны, влечет административную ответственность по части 4 ст.11.33 КоаАП в размере 300 тысяч рублей, с другой стороны, согласно требованиям ФЗ №220, перевозчик не имеет права прекратить перевозку пассажиров. Под угрозой наложения штрафов администрация вынуждает подписать дополнительные соглашения к договорам о продлении на три месяца. Однако продление данных договоров противоречит требованиям ФЗ №220", - отмечается в заявлении.



В письме Романычев ссылается на то, что по закону администрация не имеет права продлевать договоры, а обязана выдать свидетельства и карты маршрута, и просит прокуратуру обязать администрацию выдать перевозчикам свидетельства и карты или дать "письменный мотивированный отказ с разъяснениями", а также пояснить основания для заключения этих допсоглашений. Кроме того, в обращении союз перевозчиков указывает на то, что ранее они направляли два письма, в мае и в июне, на имя мэра города Владимира Панова по данному вопросу, но ответ так и не был получен.



Напомним, в июне департамент транспорта продлил работу отменяемых в Нижнем Новгороде 12 маршрутов до 3 сентября. Речь идет о других коммерческих автобусах под №№25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90, 98. При этом, дептранс подтвердил отмену этих маршрутов.