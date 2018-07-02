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Культура и отдых

Фильмы закрытого показа кинофестиваля "Горький fest" будут дублироваться в нижегородском кинотеатре "Орленок"

05 июля 2018 18:22  [78] Культура и отдых
Михаил Пореченков на творческой встрече в рамках I фестиваля Горький fest

Михаил Пореченков на творческой встрече в рамках I фестиваля Горький fest

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фильмы закрытого показа кинофестиваля "Горький fest" будут дублироваться в нижегородском кинотеатре "Орленок". Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 5 июля 2018 года.

Согласно информации, организаторы II фестиваля российского кино "Горький fest" рассматривают возможность дублирования конкурсной программы. Предполагается, что на следующий день после каждого закрытого показа фильмы, представленные на конкурс, будут доступны широкому кругу зрителей на экране кинотеатра "Орленок".

Напомним, фестиваль откроется 20 июля 2018 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Показы фильмов пройдут с 21 по 25 июля в театре драмы, театре "Комедiя", а также в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник" и "Смена". Кроме того, во все дни фестиваля "Горький fest" будет работать открытый летний кинотеатр на Нижневолжской набережной. Закрытие фестиваля – 26 июля 2018 года.

Как сообщалось ранее, "Горький fest" - это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики. В 2018 году в рамках фестиваля планируется показ более 200 картин.

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