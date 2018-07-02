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Происшествия

Завод им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области опроверг информацию о взрыве в цехе и сообщил о демонтаже здания

06 июля 2018 10:36  [161] Происшествия

Фото: Завод имени Я.М. Свердлова

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

ФПК "Завод им. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области опроверг информацию о взрыве в цехе.

"Никакого взрыва не было", - сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе завода, комментируя информацию о взрыве в одном из помещений цеха №32, появившуюся в телеграм-канале "ВОВК" вечером 5 июля 2018 года. По данным телеграм-канала, здание полностью разрушено, никто не пострадал.

Как заявил представитель пресс-службы, одно из зданий цеха №32 является устаревшим и его демонтировали. "Взрыва не было, это стандартный рабочий процесс по сносу устаревшего здания цеха. В нём уже очень давно не велись никакие производственные работы", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе также добавили, что строительно-монтажные работы на территории цеха ведутся с начала июля, а в дальнейшем вместо него будет построено другое здание. Номер здания не уточняют.

Отметим, что согласно данным сайта госзакупок, в мае-июне завод проводил аукционы на различные ремонтные работы разных зданий этого цеха, а также на пуско-наладку холодильных установок, монтаж рассолопровода. Аукционов на демонтаж/снос зданий на сайте нет.

Напомним также, что сход цистерны произошел на "Заводе имени Я.М. Свердлова" в апреле текущего года.

СПРАВКА:
ФКП "Завод имени Свердлова" – базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. Оно является полигоном для отработки технологий, новых изделий, оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.

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