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Происшествия

Завод Свердлова в Дзержинске Нижегородской области распространил новую информацию по ЧП в цехе - обрушилась стена

06 июля 2018 11:09  [145] Происшествия

Фото: Завод имени Я.М. Свердлова

Завод Свердлова в Дзержинске Нижегородской области распространил новую информацию по ЧП в цехе.

В телеграм-канале "ВОВК" вечером 5 июля 2018 года появилась информация о взрыве в одном из зданий цеха. Утром 6 июля по телефону в пресс-службе эту информацию опровергли и сообщили, что был стандартный процесс по сносу устаревшего здания. В пресс-службе также добавили, что строительно-монтажные работы на территории цеха ведутся с начала июля, а в дальнейшем вместо него будет построено другое здание. Номер здания не уточнили.

Чуть позже завод распространил официальный пресс-релиз, в котором уже указано, что 5 июля на территории предприятия после окончания рабочей смены в 16:25 произошло частичное обрушение стены неработающей части производственного здания. Технологическое оборудование не повреждено, загрязнения окружающей среды не произошло. Никто из работников не пострадал. В настоящее время ремонтные службы завода ведут работы по восстановлению строительных конструкций.

О запланированном сносе здания в официальном письме информации нет, а в пресс-службе расхождение информации уже не поясняют.

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