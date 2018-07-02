Более трех тысяч человек в Дзержинске Нижегородской области приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста Общество

Более трех тысяч человек в Дзержинске Нижегородской области приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста Фото: НРО КПРФ

Более трех тысяч человек в Дзержинске Нижегородской области приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба НРО КПРФ.

По данным партии, к 18:00 на площади имени В.И. Ленина собралось более трех тысяч человек. Напомним, КПРФ при согласовании заявляла о 500 участниках, но администрация города снизила это число до 200 человек. Пришедшие на митинг граждане держали в руках плакаты с лозунгами: "Я не хочу умереть на работе!", "Повышение пенсии, а не пенсионного возраста!", "За что нам дали 8 лет?" и другие.

"Сегодня, 5 июля 2018 года, в Москве регистрируется инициативная группа по проведению всероссийского референдума, на котором россиянам будет предложено ответить – нужна ли вообще постановка темы повышения пенсионного возраста в России. Я уверен, что подавляющее большинство жителей России в один голос скажет – нет. Мы будем добиваться от Законодательного собрания Нижегородской области направления отрицательного отзыва на проект федерального закона в Государственную Думу. Мы должны добиться от депутатов, избранных населением Нижегородской области, поименного голосования, чтобы потом каждый человек мог ознакомиться с тем, как голосовал тот или иной депутат. Пенсионная реформа аморальна и цинична. Нет никакой экономической необходимости в ее принятии. Мы рассчитываем на поддержку народа", - сказал первый секретарь комитета НРО КПРФ, зампредседателя Заксобрания Владислав Егоров.

По окончании митинга была принята резолюция: "Мы, жители города Дзержинска Нижегородской области, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут и должны быть решены путем национализации сырьевых и энергодобывающих отраслей производства, производства спирта и спиртосодержащей продукции, введения прогрессивной шкалы налогообложения и других источников пополнения бюджета, предложенных фракцией КПРФ в Государственной Думе. Фактически пенсионная система под таким предлогом уничтожается, а нас ждет крупнейшее после 90-х годов ограбление населения! Обращаемся к Президенту Российской Федерации, Правительству, Федеральному Собранию с требованием отозвать данный законопроект из Государственной Думы и ввести мораторий на подобные законопроекты до 2030 года до того момента, когда по словам Правительства средняя продолжительность жизни в России достигнет 80 лет".