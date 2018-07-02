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НРО КПРФ планирует провести в трех городах Нижегородской области митинги против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба обкома.
Так, 5 июля 2018 года акция протеста состоится в 18:00 на площади им. В.И. Ленина в Дзержинске. КПРФ при согласовании заявляла о 500 участниках, но администрация города снизила это число до 200 человек.
НРО КПРФ подало уведомления о проведении митингов в Арзамасе и Кстово. В настоящее время они находятся на стадии согласования. В Нижнем Новгороде в проведении акции коммунистам отказали.
Коммунисты планируют 10 июля 2018 года в 18:00 провести митинг на площади Мира в Кстово, а 11 июля 2018 года в 18:00 - митинг на площади им. В.И. Ленина в Арзамасе.
28 июля 2018 года КПРФ проведет всероссийскую акция протеста против закона о повышении пенсионного возраста.
Напомним, что правительство РФ предложило поднять пенсионный возраст до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. В июле этот вопрос будет рассматривать Госдума.
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