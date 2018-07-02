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Общество

Две пары зарегистрируют брак во время фан-феста в Нижнем Новгороде 7 июля

06 июля 2018 12:37  [313] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две пары зарегистрируют брак во время фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде 7 июля. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 6 июля 2018 года.

Согласно информации, регистрация начнется в 14:40 на площадке фестиваля, в 15:50 секретами счастливого брака поделятся ветераны семейной жизни. В 17:45 гостями фестиваля станет пара, у которой родился 2018 ребенок в Нижнем Новгороде в 2018 году.

Напомним, фестиваль проводится на пл. Минина и Пожарского с 14 июня до 15 июля. Его площадка работает с 13:00 до 00:00. Вход на площадку в игровые дни бесплатный. В неигровые дни площадка закрыта.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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