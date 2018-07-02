Вадим Антипов назначен прокурором Нижегородской области Политика

Вадим Антипов Фото: сайт прокуратуры Пермского края

Вадим Антипов назначен прокурором Нижегородской области. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 5 июля 2018 года.

Законодательное собрание Нижегородской области согласовало кандидатуру Антипова на должность прокурора региона в апреле.

Напомним, в конце февраля 2018 года обязанности прокурора Нижегородской области исполнял начальник управления Генпрокуратуры РФ в ПФО Андрей Юмшанов.

СПРАВКА:

Вадим Иванович Антипов родился в 1970 году в Республике Татарстан. Начал свою трудовую деятельность в 1987 году. Проходил службу в рядах Советской Армии. Обучался на юридическом факультете Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. В 1994 году начал свою карьеру в органах прокуратуры Российской Федерации с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан, работал в различных должностях прокуратуры Республики Татарстан и прокуратуры Чувашской Республики. 14 июня 2002 года назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики.

С 28 ноября 2003 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С 11 июня 2015 года – прокурор Пермского края.