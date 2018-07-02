Госдолг Нижегородской области уменьшился на 4% за июнь 2018 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдолг Нижегородской области уменьшился на 4% за июнь 2018 года.

Как сообщает министерство финансов региона 6 июля, по состоянию на 1 июля госдолг региона составил 70,5 млрд рублей, что на 3 млрд рублей (4%) ниже, чем по данным на 1 июня.

По сравнению с началом года объем долга уменьшился на 5,5 млрд рублей или на 7%.

Сообщается, что в структуре госдолга 0,4% составляют государственные гарантии, 45,3% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 54,3% - государственные ценные бумаги. Кредиты коммерческих банков по данным на июль 2018 года отсутствуют.

Напомним, госдолг Нижегородской области снизился на 3% за 2017 год.