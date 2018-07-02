"ТНС энерго НН" намерено ограничить энергоснабжение завода "Труд" в Ваче Нижегородской области за долги Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" намерено ограничить энергоснабжение завода "Труд" в Ваче Нижегородской области за долги. Об этом пресс-служба энергокомпании сообщила 6 июля 2018 года.

Согласно информации, задолженность завода за потребленный ресурс составляет более 11 млн рублей. Долги были накоплены предприятием с октября 2017 года по май 2018 года.

"ТНС энерго НН" обратилось в арбитражный суд Нижегородской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности. Частично эти требования уже подтверждены. Действуя в рамках действующего законодательства РФ, ПАО "ТНС энерго НН" в октябре 2017 года инициировало процедуру введения ограничения электроснабжения в отношении завода-должника.

Поскольку техническая возможность отключения завода "Труд" с питающих центров электросетей отсутствует – в ведении завода находится, в частности, котельная, осуществляющая теплоснабжение поселка Вача, – должнику было необходимо провести самостоятельное ограничение энергопотребления.

Об этом "ТНС энерго НН" неоднократно уведомляло "Труд" с октября 2017 года по июнь 2018 года. Однако указанным должником требования законодательства были проигнорированы. В настоящее время готовятся документы для понуждения завода "Труд" к самоограничению электроснабжения в судебном порядке.

"Мы также рассчитываем на помощь Вачской районной администрации в решении данного вопроса. Ведь прежде всего администрация должна быть заинтересована в нормализации ситуации и сохранении градообразующего предприятия, которое сейчас находится в критическом финансовом положении", - подчеркнул начальник Выксунского отделения "ТНС энерго НН" Владимир Горшков.

В ближайшее время по инициативе "ТНС энерго НН" состоится совещание в вачской районной администрации, в рамках которого будет решаться вопрос о самоограничении энергоснабжения завода "Труд".

Напомним, "Труд" снизил объем производства на 40% в 2017 году по сравнению с данными за 2016 год.