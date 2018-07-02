Последние новости рубрики Бизнес
06 июля 2018 14:31  [55] "ТНС энерго НН" намерено ограничить энергоснабжение завода "Труд" в Ваче Нижегородской области за долги
06 июля 2018 12:17  [105] "Т Плюс" планирует построить две блочные котельные в Кстовском районе Нижегородской области в 2018 году
05 июля 2018 16:52  [197] Альфа-Банк и YouDo.com запустили совместный проект для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан
05 июля 2018 13:05  [237] Суд оставил без изменения решение УФАС о признании "ТНС Энерго НН" нарушившим закон о конкуренции
05 июля 2018 12:42  [211] Почти 23,5 тысячи жителей погасили задолженность за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове Нижегородской области
05 июля 2018 10:01  [263] Выставка продукции производителей малых архитектурных форм состоится в Нижнем Новгороде в начале августа
04 июля 2018 14:26  [278] Конкурс на субсидирование процентной ставки по кредитам для нижегородских предприятий продлен до 10 августа
04 июля 2018 12:23  [161] Нижегородское "Теплоэнерго" получило награду "Надежный партнер" от "ЭнергосбыТ Плюс"
03 июля 2018 15:48  [1647] Резидент "Сколково" намерен вложить 200 млн рублей в размещение лазерно-плазменной установки в Нижегородской области
03 июля 2018 12:01  [158] "В развитии авиационной отрасли нужно не догонять, а работать на перспективу", - Олег Лавричев
Бизнес

"ТНС энерго НН" намерено ограничить энергоснабжение завода "Труд" в Ваче Нижегородской области за долги

06 июля 2018 14:31  [55] Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" намерено ограничить энергоснабжение завода "Труд" в Ваче Нижегородской области за долги. Об этом пресс-служба энергокомпании сообщила 6 июля 2018 года.

Согласно информации, задолженность завода за потребленный ресурс составляет более 11 млн рублей. Долги были накоплены предприятием с октября 2017 года по май 2018 года.

"ТНС энерго НН" обратилось в арбитражный суд Нижегородской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности. Частично эти требования уже подтверждены. Действуя в рамках действующего законодательства РФ, ПАО "ТНС энерго НН" в октябре 2017 года инициировало процедуру введения ограничения электроснабжения в отношении завода-должника.

Поскольку техническая возможность отключения завода "Труд" с питающих центров электросетей отсутствует – в ведении завода находится, в частности, котельная, осуществляющая теплоснабжение поселка Вача, – должнику было необходимо провести самостоятельное ограничение энергопотребления.

Об этом "ТНС энерго НН" неоднократно уведомляло "Труд" с октября 2017 года по июнь 2018 года. Однако указанным должником требования законодательства были проигнорированы. В настоящее время готовятся документы для понуждения завода "Труд" к самоограничению электроснабжения в судебном порядке.

"Мы также рассчитываем на помощь Вачской районной администрации в решении данного вопроса. Ведь прежде всего администрация должна быть заинтересована в нормализации ситуации и сохранении градообразующего предприятия, которое сейчас находится в критическом финансовом положении", - подчеркнул начальник Выксунского отделения "ТНС энерго НН" Владимир Горшков.

В ближайшее время по инициативе "ТНС энерго НН" состоится совещание в вачской районной администрации, в рамках которого будет решаться вопрос о самоограничении энергоснабжения завода "Труд".

Напомним, "Труд" снизил объем производства на 40% в 2017 году по сравнению с данными за 2016 год.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph