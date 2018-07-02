Облправительство намерено переформатировать программу "Покупай нижегородское" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено переформатировать программу "Покупай нижегородское". Об этом министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов сообщил журналистам 6 июля 2018 года.



По его словам, программу планируется переработать "достаточно серьезно", однако ключевые цели – продвижение местных производителей в торговые сети и популяризация их продукции среди населения – остаются прежними. Также минпром намерен сохранить ярмарки выходного дня с нижегородской продукцией и информационные программы.



Максим Черкасов сообщил, что в программу будут внедрены мероприятия по защите прав потребителей. "Сейчас разрабатываются такая программа, которая будет содержать ряд дополнительных мер по недопущению торговли некачественными продуктами в торговых сетях. В ближайшее время она будет утверждена", - сказал министр, добавив, что работа ведется в сотрудничестве с управлением Роспотребнадзора и органами прокуратуры.



Напомним, программа "Покупай нижегородское" была внедрена в регионе в 2006 году по инициативе бывшего губернатора Валерия Шанцева.