Облправительство намерено переформатировать программу "Покупай нижегородское"

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Правительство Нижегородской области намерено переформатировать программу "Покупай нижегородское". Об этом министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов сообщил журналистам 6 июля 2018 года.
По его словам, программу планируется переработать "достаточно серьезно", однако ключевые цели – продвижение местных производителей в торговые сети и популяризация их продукции среди населения – остаются прежними. Также минпром намерен сохранить ярмарки выходного дня с нижегородской продукцией и информационные программы.
Максим Черкасов сообщил, что в программу будут внедрены мероприятия по защите прав потребителей. "Сейчас разрабатываются такая программа, которая будет содержать ряд дополнительных мер по недопущению торговли некачественными продуктами в торговых сетях. В ближайшее время она будет утверждена", - сказал министр, добавив, что работа ведется в сотрудничестве с управлением Роспотребнадзора и органами прокуратуры.
Напомним, программа "Покупай нижегородское" была внедрена в регионе в 2006 году по инициативе бывшего губернатора Валерия Шанцева.
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