Ямочный ремонт проведен на 41 тысячи кв м дорог в Канавинском районе Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ямочный ремонт проведен на 41 тысячи кв м дорог в Канавинском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 6 июля 2018 года.

Согласно информации, в районе выполнено более 80% от запланированного объема ямочного ремонта дорог. Работы велись на улицах Тонкинской, Гороховецкой, Генерала Зимина, Ухтомского, Путейской и Московском шоссе.

В рамках ведущейся кампании по ямочному ремонту дорог с апреля по сентябрь 2018 года в Канавинском районе запланировано привести в нормативное состояние более 52 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

"Работы ведутся в соответствии с графиком. Затем начнется приемка объектов. Будем оценивать работу подрядчика по всем нормативам, главный - качество уложенного асфальта", - рассказал начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства райадминистрации Антон Максимов.

Ранее сообщалось, что во время инспекционного объезда по ямочному ремонту дорог 6 мая 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов дал поручение главам районных администраций следить за тем, что делают нанятые за бюджетные деньги подрядные организации. Брак к оплате приниматься не будет, а такие дороги подрядчики будут переделывать только за свой счет.