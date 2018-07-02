Шесть матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетили более 256 тысяч человек Спорт

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Шесть матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетили более 256,4 тысяч человек. Об этом аналитическое агентство Турстат сообщило 6 июля 2018 года.

Согласно информации, в среднем каждый матч посетило 42,7 тысячи зрителей. Матч сборных команд Уругвая и Франции увидели 43,3 зрителей.

Нижний Новгород занял четвертое место по числу зрителей матчей ЧМ-2018 после Москвы, Петербурга и Сочи. Все матчи ЧМ-2018 в России посетили более 2,6 млн человек, в среднем 46 тысяч за матч.

Напомним, в городе проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.