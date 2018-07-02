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Спорт

Представители французской сборной разошлись во мнении о "Стадионе Нижний Новгород"

06 июля 2018 20:55  [120] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представители французской сборной разошлись во мнении о "Стадионе Нижний Новгород".

6 июля 2018 года французы победили сборную Уругвая 2:0 в матче ¼ финала, который прошел на "Стадионе Нижний Новгород". Это первый четвертьфинал Чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России, и последний матч ЧМ-2018 для нижегородской спортивной арены.

"Понятно, что мы очень грустим после этого матча. Мы все отвечаем за его исход. Мы очень многое сделали, но не смогли использовать те минусы и недостатки, которые есть у французской команды. Франция очень хорошо контролировала весь матч, и я честно об этом говорю. Если ЧМ для нас закончен в этот раз, это не значит, что мы не будем пытаться выигрывать в других турнирах. Надо идти дальше. Есть много стран, которые можно отнести к футбольной элите, но они уехали домой раньше нас. После игры сказал своим игрокам, что они могут гордиться этим чемпионатом", - сказал на послематчевой пресс-конференции тренер уругвайцев Оскар Табарес.

На вопрос о том, останется ли он тренером сборной, Табарес ответил, что такие вопросы традиционно не комментирует.

Лучший игрок матча, француз Антуан Гризманн, забивший второй гол в игре, рассказал, что он в начале карьеры тренировался у уругвайца, поэтому очень уважает Уругвай. "Я против друзей своих играл, поэтому из уважения не стал показывать, что меня радует этот гол", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о футбольной арене, что он сказал, что стадион красивый и если выйти из стадиона, то тоже все очень красиво оформлено. "Атмосфера была хорошая. Думаю, что поле было лучше, чем на тех стадионах, на которых мы играли раньше", - добавил футболист.

Тренер французской сборной Дидье Дешам по итогам игры сказал, что его команда заслужила победу. "Очень красивая команда Уругвая, но мы в итоге лучше играли, чем они сегодня. Они более молодая команда, а мы уже играли в этом составе раньше. И сегодня у нас требования были выше к нашим игрокам. Мы контролировали игру, у меня было шесть игроков с желтыми карточками, и, слава богу, что они все смогут сыграть в следующем матче", - отметил он.

На вопрос, с кем они хотят играть в полуфинале, тренер ответил, что у него нет предпочтений.

Говоря о стадионе, он также подчеркнул, что стадион очень красивый. "Я думаю, газон мог бы быть получше, но я мечтал сыграть четвертьфинал здесь", - добавил Дидье Дешам.

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