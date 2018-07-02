Сборная Франции вышла в полуфинал после победы над Уругваем в матче ЧМ в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сборная Франции вышла в полуфинал после победы над Уругваем в матче ¼ финала Чемпионата мира по футболу. Матч проходил на "Стадионе Нижний Новгород" 6 июля 2018 года.

За игрой наблюдали 43,3 тысячи зрителей. Защитник сборной Франции забил гол на 40 минуте матча, нападающий Антуан Гризманн – на 62. Уругвайцы не смогли забить ни одного мяча. Соперником французов в полуфинале будет Бразилия или Бельгия.

Это первый четвертьфинал Чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России, и последний матч ЧМ-2018 для нижегородской спортивной арены.

Сборная Уругвая выигрывала чемпионаты в 1930 и 1950 годах. В текущем турнире команда заняла первое место в группе A, набрав девять очков, в последнем матче группового этапа обыграла Россию со счетом 3:0. А затем вышла в четвертьфинал, обыграв Португалию 2:1. Главный тренер уругвайцев – Оскар Табарес. Сборная на время ЧМ базируется в г. Бор Нижегородской области.

Французская сборная была победителем чемпионата 1998 года. Капитаном тогда был Дидье Дешам, который сейчас является главным тренером. В текущем ЧМ французы заняли первое место в группе C, в 1/8 обыграли Аргентину со счетом 4:3.