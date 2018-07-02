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Спорт

Дополнительный экран установлен у Нижегородского кремля для расширения фан-зоны 7 июля

07 июля 2018 14:48  [182] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Дополнительный экран для трансляции установлен у Дмитриевской башни Нижегородского кремля для расширения фан-зоны в день матча Россия-Хорватия, который состоится 7 июля 2018 года в Сочи. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области.

Согласно информации, в день трансляции матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, территория фан-зоны в Нижнем Новгороде будет расширена в связи с большим количеством желающих. Рядом с площадкой фестиваля, у Дмитриевской башни Кремля установлен дополнительный монитор, направленный в сторону ул. Большая Покровская.

Отмечается, что при входе на этот участок также будут оборудованы дополнительные пункты допуска. При досмотре сотрудники будут руководствоваться правилами допуска на площадку Фестиваля болельщиков FIFA.

Трансляция матча начнётся в 21:00.

Напомним, что 7 июля на территории Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде пройдёт проект "Свадьба ЧМ-2018", в ходе которого состоится регистрация молодожёнов.

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