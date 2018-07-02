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Общество

МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области 7 июля

07 июля 2018 15:29  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области 7 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, днем 7 июля местами по области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, эта погода может сохраниться до ночи 8 июля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов. Возможны нарушения в работе систем ЖКХ. Также повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

Напомним, что вечером 7 июля на фестивале болельщиков ЧМ-2018 на площади Минина и Пожарского состоится трансляция матча ¼ финала между Россией и Хорватией.

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