Три пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 8 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 8 июля 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, первый пожар был зарегистрирован ровно в полночь - в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании строящегося личного дома в д. Лопатино Краснобаковского района. В результате дом сгорел. Площадь пожара не сообщается.

Второй за ночь пожар произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там в 05:41 загорелся садовый домик, который в итоге сгорел на площади 40 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства МЧС: 19 человек и четыре единицы техники.

А в 06:47 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме на Бору. Там сгорели кровля гаража, имущество и внутренняя отделка дома.