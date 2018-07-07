Последние новости рубрики Происшествия
08 июля 2018 11:38  [176] Три пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 8 июля
06 июля 2018 13:51  [250] Уголовное дело возбуждено по факту травмирования водителя погрузчика на предприятии в г.Бор Нижегородской области
06 июля 2018 11:09  [615] Завод Свердлова в Дзержинске Нижегородской области распространил новую информацию по ЧП в цехе - обрушилась стена
06 июля 2018 10:40  [1252] Волонтёры просят помощи в поиске пропавшей в Городецком районе Нижегородской области 66-летней Ирины Свирид
06 июля 2018 10:36  [453] Завод им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области опроверг информацию о взрыве в цехе и сообщил о демонтаже здания
06 июля 2018 10:31  [413] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с каршеринговым автомобилем в центре Нижнего Новгорода
05 июля 2018 16:11  [191] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области Галины Алешиной
05 июля 2018 15:26  [225] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области 16-летней Валентины Максаковой
05 июля 2018 12:19  [392] Суд приговорил сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки к четырём годам колонии-поселения
04 июля 2018 19:10  [1492] Подросток утонул в р. Уста в Урене Нижегородской области 4 июля
Происшествия

Три пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 8 июля

08 июля 2018 11:38  [176] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 8 июля 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, первый пожар был зарегистрирован ровно в полночь - в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании строящегося личного дома в д. Лопатино Краснобаковского района. В результате дом сгорел. Площадь пожара не сообщается.

Второй за ночь пожар произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там в 05:41 загорелся садовый домик, который в итоге сгорел на площади 40 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства МЧС: 19 человек и четыре единицы техники.

А в 06:47 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме на Бору. Там сгорели кровля гаража, имущество и внутренняя отделка дома.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожары
Поделиться:
Фотофакт
Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля07 июля 2018Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph